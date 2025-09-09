Εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης αναζητούν οι Λονδρέζοι προκειμένου να μετακινηθούν λόγω της απεργίας του μετρό το οποίο θα παραμείνει με κατεβασμένα τα ρολά μέχρι την Παρασκευή.

Όσοι χρειάζονται να μετακινηθούν επέλεξαν εναλλακτικούς τρόπους όπως ποδήλατα, πλοιάρια και λεωφορεία.

Το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών με έδρα το Λονδίνο εκτιμά ότι η απεργία θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία του Λονδίνου ύψους 230 εκατομμυρίων λιρών (310 εκατομμύρια δολάρια) και θα κοστίσει έμμεσα εκατομμύρια ακόμη.

Η εταιρεία Lime, η οποία διαθέτει ηλεκτρικά ποδήλατα σε όλη την πόλη, δήλωσε ότι σημείωσε αύξηση 58% στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής της Δευτέρας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο μια εβδομάδα νωρίτερα.

«Τα ταξίδια ήταν μεγαλύτερα τόσο σε απόσταση όσο και σε διάρκεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί επιβάτες βασίζονταν στη Lime για ολόκληρη τη διαδρομή τους και όχι μόνο για το πρώτο ή το τελευταίο μίλι», δήλωσε εκπρόσωπος της Lime.

Η Forest, μια άλλη εταιρεία κοινής χρήσης ποδηλάτων που διαχειρίζεται 15.000 ηλεκτρικά ποδήλατα στο Λονδίνο, ανέφερε αύξηση 100% στις μετακινήσεις μεταξύ 7 π.μ. (06:00 GMT) και 8 π.μ. τη Δευτέρα. Ανέφερε ότι αναμένει 60.000 ενεργούς χρήστες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας - περισσότερο από το διπλάσιο του συνήθους όγκου των περίπου 27.000 που έχει τη Δευτέρα.

Η Uber Boat by Thames Clippers, μια υπηρεσία μετακίνησης με πλοίο στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες της ήταν «πιο πολυσύχναστες από το συνηθισμένο», με επιπλέον δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένου ενός λεωφορείου μεταξύ Canary Wharf και London Bridge.

Η απεργία, την οποία κήρυξε το συνδικάτο RMT, επικεντρώνεται στις αμοιβές, τη διαχείριση της κόπωσης και τα πρότυπα βαρδιών. Η Transport for London έχει προσφέρει αύξηση μισθών 3,4%, αλλά το συνδικάτο πιέζει για μείωση του ωραρίου.

Πηγή: skai.gr

