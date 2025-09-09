Το Ισραήλ «είπε ναι» στην τελευταία πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για απελευθέρωση των ομήρων και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κροατία.

«Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τελειώσει αύριο», λέει ο Σαάρ.

«Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια συμφωνία που θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, βάσει της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου», λέει ο Σαάρ. Προσθέτει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δύο απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου - την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς «εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας, για τους Παλαιστίνιους εκεί», συνεχίζει, αποκαλώντας τη Χαμάς «πρόβλημα για τους Παλαιστίνιους και για την περιοχή».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τι περιλαμβάνει η πρόταση, αν και ορισμένες υποτιθέμενες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει στον Τύπο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και μιας συμφωνίας από το Ισραήλ να μην επαναλάβει τις μάχες.

Tο Channel 12 News ανέφερε την Κυριακή ότι, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα είναι σταδιακή, αλλά θα πραγματοποιηθεί κυρίως στην έναρξη της εκεχειρίας. Οι διαπραγματευτές θα έχουν στη συνέχεια 60 ημέρες - ή όσο χρειαστεί - για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, τις λεπτομέρειες της αποχώρησης του Ισραήλ και μια εναλλακτική κυβέρνηση για τη Γάζα, σύμφωνα με το δίκτυο.

Ο Σάαρ επαινεί επίσης την κυβέρνηση του Λιβάνου για την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να αφοπλίσει την τρομοκρατική ομάδα Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σημαντική για το μέλλον του Λιβάνου και για την περιοχή στο σύνολό της».

«Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι έχουν υποφέρει αρκετά», λέει ο Σαάρ. «Όσο υπάρχουν αυτά τα τρομοκρατικά κράτη, όσο η Χαμάς παραμένει στην εξουσία, τα βάσανα και από τις δύο πλευρές δεν θα σταματήσουν».



