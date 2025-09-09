Τουλάχιστον 20 άμαχοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία, όταν ρωσική βόμβα ολίσθησης έπληξε τη Γιάροβα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Η βόμβα χτύπησε το χωριό την ώρα που διανέμονταν συντάξεις, σκοτώνοντας περισσότερους από 20 πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανεβάζοντας στο Χ αμοντάριστο βίντεο από το σημείο της επίθεσης.

Το βίντεο δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κατεστραμμένο φορτηγάκι που χρησιμοποιούνταν από την ουκρανική υπηρεσία ταχυδρομείων για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές.

Το Χ δεν επιτρέπει τον διαμοιρασμό της ανάρτησης, λόγω του σκληρού περιεχομένου του. Πατήστε για να το δείτε ΕΔΩ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση «πραγματικά βάναυση», προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να κάνει τη Ρωσία να «πληρώσει οικονομικά για την εισβολή της», μέσω πρόσθετων κυρώσεων.

At least 20 civilians have been killed after a Russian glide bomb struck a village in eastern Ukraine, President Volodymyr Zelenskyy said. https://t.co/XLeFHiY4i4 — The Associated Press (@AP) September 9, 2025

«Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλός», έγραψε ο Ζελένσκι. «Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μια αντίδραση. Η Ευρώπη χρειάζεται μια αντίδραση. Η G20 χρειάζεται μια αντίδραση. Απαιτείται ισχυρή δράση, ώστε η Ρωσία να σταματήσει να φέρνει θάνατο».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ ανέβασε μια «θολωμένη» εικόνα από το σημείο του μακελειού, κάνοντας λόγο για « βάρβαρη άμεση ρωσική επίθεση με αεροπορική βόμβα σε απλούς ανθρώπους που ήταν παραταγμένοι για να λάβουν τις συντάξεις τους».

At least 21 civilians were killed and more than two dozen injured following a barbaric direct Russian strike with an air bomb on ordinary people lined up to receive pensions in the village of Yarova in the Donetsk region.



This heinous crime demands worldwide condemnation and… pic.twitter.com/HrY9xL5NNb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 9, 2025

«Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα απαιτεί παγκόσμια καταδίκη και δράση. Καλούμε τον κόσμο να εκφραστεί και να δράσει άμεσα. Καλούμε τους Ευρωπαίους εταίρους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα μέλη της G20 και όλους όσους εκτιμούν την ανθρώπινη ζωή και τον Χάρτη του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση» ανέφερε ο Αντριι Σιμπίχα στην ανάρτησή του.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάτσκιν έκανε λόγο για «τουλάχιστον 21 νεκρούς» και για αντίστοιχο αριθμό τραυματιών. «Δεν πρόκειται για στρατιωτική ενέργεια αλλά για καθαρή τρομοκρατία»,δήλωσε. «Διασώστες, γιατροί, η αστυνομία και οι τοπικές αρχές είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο», πρόσθεσε ο Φιλάτσκιν.

Το χωριό Γιάροβα απέχει λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία. Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αριθμούσε περίπου 1.800 κατοίκους.

