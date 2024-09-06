Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έναν μαζικό τάφο με 303 σορούς, στην πλειοψηφία τους θνησιγενή βρέφη και παιδιά, εντόπισε μία γυναίκα στο Όλνταμ της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ.

Ο τάφος, διαστάσεων 3,6 επί 3,6 μέτρων, βρέθηκε στο κοιμητήριο του Ρόιτον.

Σύμφωνα με δήλωση τοπικών δημοτικών συμβούλων, η γυναίκα αναζητούσε τις σορούς των δύο αδερφών της. Ο ένας είχε γεννηθεί νεκρός και ο άλλος πέθανε εντός πέντε ωρών από τη γέννησή του το 1962.

Οι 146 από τις σορούς που εντοπίστηκαν ανήκουν σε θνησιγενή βρέφη και άλλες 128 σε βρέφη και μικρά παιδιά. Υπάρχουν και οι σοροί 29 ενηλίκων.

Το μακάβριο εύρημα προκαλεί μεν αποτροπιασμό, αλλά όχι απόλυτη έκπληξη. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 τα βρέφη που γεννιούνταν νεκρά ή πέθαιναν λίγο μετά τον τοκετό απομακρύνονταν από την οικογένειά τους χωρίς πολλές διατυπώσεις, χωρίς την ανάγκη συγκατάθεσης των γονέων και χωρίς ενημέρωση για το πού κατέληγαν.

Συχνά κατέληγαν σε τέτοιους ομαδικούς τάφους, χωρίς σταυρό διότι δεν είχαν βαπτιστεί, σύμφωνα με την οργάνωση αρωγής Sands που στηρίζει οικογένειες θνησιγενών παιδιών.

Σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους, υπάρχουν ακόμα τρεις τάφοι παρόμοιων διαστάσεων στο ίδιο κοιμητήριο.

«Είναι μία σκληρή αδικία το ότι οι γονείς στερούνταν το θεμελιώδες δικαίωμα να θάψουν τα μωρά τους, ένα δικαίωμα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και αδιαμφισβήτητο. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να συγκινήσει το συλλογικό μας αίσθημα περί δικαίου και εμπάθειας», ανέφερε η ανακοίνωση των δημοτικών συμβούλων Μάγκι Χάρλεϊ και Τζέιμς Χιουζ.

Πρόσθεσαν ότι η γυναίκα που βρήκε τον τάφο αισθάνεται «βαθιά απώλεια και αδικία» και ότι χρειάζεται συναισθηματική και ιατρική στήριξη για να διαχειριστεί το τραύμα που της άφησε η ανακάλυψή της.

Η γυναίκα αυτή αποφάσισε να αναζητήσει τους δύο αδερφούς της σε κοιμητήρια της περιοχής όταν άκουσε την ιστορία της Τζίνα Τζέικομπς, η οποία το 2022 βρήκε τον γιο της που είχε γεννηθεί νεκρός 53 χρόνια νωρίτερα σε έναν μαζικό τάφο στο Γουίραλ, επίσης στα βορειοδυτικά της Αγγλίας.

Από τις 303 σορούς στάθηκε δυνατή η άμεση ταυτοποίηση μέσω μητρώων θανάτου που έχουν αναρτηθεί online των 147. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δημοτικών συμβούλων, ακολούθησε και η ταυτοποίηση των υπολοίπων με την ανάρτηση ληξιαρχικών πράξεων και εγγράφων των κοιμητηρίων της περιοχής.



