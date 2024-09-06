Η Βρετανία σκέφτεται να λύσει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών στέλνοντας παραβάτες στην Εσθονία

Η βρετανική κυβέρνηση σκέφτεται να λύσει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές στέλνοντας τους παραβάτες στην Εσθονία.

Το Sky News αναφέρει ότι μια από τις πολλές επιλογές που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να εκτίουν οι δράστες την ποινή τους στη χώρα της Βαλτικής, καθώς στις φυλακές της Βρετανίας και της Ουαλίας απομένουν μόλις 1.000 θέσεις.

Η νέα υπουργός Δικαιοσύνης, Σαμπάνα Μαχμούντ, έχει προειδοποιήσει ότι ο υπερπληθυσμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του νόμου και της τάξης, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την άμβλυνση της πίεσης στο σύστημα.

Τον Αύγουστο, ενώ ήταν σε εξέλιξη οι ταραχές μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ, είχαν απομείνει λίγες δεκάδες ελεύθερες θέσεις στις ανδρικές φυλακές σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει αμφιλεγόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακών, μεταξύ των οποίων και η πρόωρη απελευθέρωση κρατουμένων που έχουν εκτίσει το 40% της ποινής τους.

Οι κρατούμενοι στην Αγγλία και την Ουαλία, εκτός από τους πιο σοβαρούς παραβάτες, συνήθως αποφυλακίζονται με άδεια αφού εκτίσουν το 50% της ποινής τους - αλλά από αυτόν τον μήνα, αυτό θα μειωθεί στο 40%.

Πηγή: skai.gr

