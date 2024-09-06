Λογαριασμός
Βίντεο φαίνεται να δείχνει Ρώσους να εκτελούν Ουκρανούς στρατιώτες που παραδίδονται 

Σύμφωνα με το CNN, το βίντεο τραβήχτηκε στη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου κοντά στην εμπόλεμη πόλη Pokrovsk στην ανατολική Ουκρανία

βιντεο ουκρανια εκτέλεση στρατιώτες

Ένα σκληρό βίντεο που φαίνεται να δείχνει την εκτέλεση τριών Ουκρανών στρατιωτών από τις ρωσικές δυνάμεις, την ώρα που αυτοί παραδίδονται μετά την κατάληψη του αναχώματός τους, έδωσε στη δημοσιότητα το CNN

Το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου, κοντά στην εμπόλεμη πόλη Pokrovsk στην ανατολική Ουκρανία. 

Στα πλάνα φαίνονται τρεις στρατιώτες να βγαίνουν τρεκλίζοντας στη μέση ενός σκονισμένου χωματόδρομου, να πέφτουν στα γόνατα και να βάζουν τα χέρια στα κεφάλια τους. Δευτερόλεπτα αργότερα, τα πλάνα του ουκρανικού drone τους δείχνουν ξαπλωμένους μπρούμυτα, ακίνητους. Η σκόνη που έχει σηκωθεί υποδεικνύει ότι έχουν προηγηθεί πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, τα πλάνα από την περιοχή του Ποκρόβσκ φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τις αδυσώπητα βάναυσες τακτικές του ρωσικού στρατού καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Πηγές των ουκρανικών αμυντικών μυστικών υπηρεσιών έδωσαν στο CNN μια λίστα με 15 ανάλογες περιπτώσεις από τον Νοέμβριο, οι περισσότερες υποστηριζόμενες από βίντεο ή ηχητικές υποκλοπές από drone, στις οποίες Ουκρανοί στρατιώτες που παραδόθηκαν, σκοτώθηκαν από τους Ρώσους στην πρώτη γραμμή, αντί να πιαστούν αιχμάλωτοι.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας είπε στο CNN ότι το γραφείο του ερευνά 28 τέτοια περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, στα οποία έχουν σκοτωθεί συνολικά 62 Ουκρανοί στρατιωτικοί και κάνει λόγο για εγκλήματα πολέμου. 

