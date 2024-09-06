Γερμανία: Σημαντική ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποφάσισαν οι σύμμαχοι

Η σημαντική ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποφασίστηκε κατά τη σημερινή (Παρασκευή) συνάντηση Ουκρανίας – δυτικών συμμάχων στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχουν κατ' ιδίαν συνομιλίες στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Ουκρανού ηγέτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

Η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία θα παράσχουν στην Ουκρανία 77 ακόμη άρματα μάχης Leopard 1a5.

Ο Καναδάς θα παράσχει μια μεγάλη παρτίδα κινητήρων για πυραύλους μη κατευθυνόμενων αεροσκαφών και 1300 κεφαλές για αυτούς.

Η Γερμανία θα προμηθεύσει στην Ουκρανία 12 ακόμη αυτοκινούμενα συστήματα πυροβολικού Panzerhaubitze 2000.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 40 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας.

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει με 650 πυραυλικά συστήματα την Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά της, τους προσεχείς μήνες, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Λονδίνο σήμερα, μετά τη διαμαρτυρία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Αύγουστο για την επιβράδυνση των βρετανικών παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις του Κιέβου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι «αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ελέγχει πάνω από 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 100 οικισμούς στο Κουρσκ. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πρέπει να αγνοήσουν τις ‘’κόκκινες γραμμές’’ του Πούτιν (για χρήση όπλων μεγάλων βεληνεκούς στη Ρωσία)... χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα για να διώξουμε τη Ρωσία από τη γη μας. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο στόλο μαχητικών F-16».



Αναγνώρισε ωστόσο, πως η Ρωσία επεκτείνει τη ζώνη κατοχής στην Ουκρανία. «Υποφέρουμε από έλλειψη πυραύλων, χρειαζόμαστε δυνατότητα μεγάλου βεληνεκούς για χρήση σε ρωσικό έδαφος, ώστε η Μόσχα να έχει κίνητρο για να υπάρξει ειρήνη» σημείωσε.



Σημειώνεται ότι ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στήριξε εκ νέου τον Ζελένσκι στο αίτημά του για μεγαλύτερη βοήθεια, σημειώνοντας ότι «ο γρηγορότερος τρόπος για να τελειώσουμε τον ουκρανικό πόλεμο είναι να παράσχουμε όπλα στο Κίεβο».

Μετά το Ραμστάιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί το διεθνές φόρουμ Ambrosetti στην Ιταλία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μελόνι και εκπροσώπους του ιταλικού επιχειρείν.

Πηγή: skai.gr

