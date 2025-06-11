Βρετανία: Κυρώσεις σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς

Η κοινή απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να επιβάλουν κυρώσεις σε δύο Ισραηλινούς υπουργούς σηματοδοτεί ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς το Τελ Αβίβ, έπειτα από επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τη στάση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.



Το προηγούμενο διάστημα, οι παρεμβάσεις των δυτικών χωρών είχαν γίνει πιο έντονες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συντονισμένη καταδίκη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά της εκτεταμένης ισραηλινής επίθεσης και του αποκλεισμού στη Γάζα, στις 19 Μαΐου. Μία μόλις ημέρα μετά, το Λονδίνο ανακοίνωσε τη διακοπή των συνομιλιών για ελεύθερο εμπορικό καθεστώς με το Ισραήλ, καταδεικνύοντας τη στροφή προς πιο αυστηρά μέτρα.

Πηγή: Deutsche Welle

