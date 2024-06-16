Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.38 το βράδυ στα Ιωάννινα. Το εστιακό βάθος του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 5,7 χιλιόμετρα, ενώ η εστία 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειανατολικά των Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

