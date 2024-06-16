Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Το εστιακό βάθος του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 5,7 χιλιόμετρα

Ιωάννινα

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.38 το βράδυ στα Ιωάννινα. Το εστιακό βάθος του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 5,7 χιλιόμετρα, ενώ η εστία 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειανατολικά των Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός σεισμός τώρα Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark