Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.38 το βράδυ στα Ιωάννινα. Το εστιακό βάθος του σεισμού σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 5,7 χιλιόμετρα, ενώ η εστία 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειανατολικά των Ιωαννίνων.
Πηγή: skai.gr
