Βρετανία: Φιλοπαλαιστίνιος διαδηλωτής διέκοψε την ομιλία του Στάρμερ

Ένας διαδηλωτής διέκοψε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ενώ εκφωνούσε την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ.

Ο διαδηλωτής φώναζε συνθήματα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Στάρμερ συνέχισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

«Αυτός ο τύπος προφανώς βρήκε ένα πάσο από το συνέδριο του 2019. Αλλάξαμε το κόμμα», αστειεύτηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Ενώ εκείνος διαμαρτυρόταν, εμείς αλλάζαμε το κόμμα, για αυτό έχουμε κυβέρνηση των Εργατικών», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Στάρμερ είχε ζητήσει να υπάρξει «αυτοσυγκράτηση» και «αποκλιμάκωση» στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, μετά τους βομβαρδισμούς από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 550 άνθρωποι στην Δευτέρα.

Κάλεσε επίσης «όλες τις πλευρές να αποφύγουν μια καταστροφή» και ζήτησε να συμφωνηθεί «αμέσως κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας. Κάνοντας ένα σαρδάμ, ακούστηκε να ζητάει την επιστροφή των «λουκάνικων» στις εστίες τους, μπερδεύοντας τις λέξεις sausages και hostages (όμηροι). Διόρθωσε όμως πολύ γρήγορα το λάθος του, με τους συνέδρους να τον χειροκροτούν.

Σχολιάζοντας την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ο Στάρμερ προειδοποίησε ότι η αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι «ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο», έπειτα από 14 χρόνια συντηρητικών κυβερνήσεων αλλά ο ίδιος είναι έτοιμος να λάβει «τις αναγκαίες αποφάσεις».

«Θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, ουδέποτε υπονόησα το αντίθετο, αλλά (…) να είστε σίγουροι, η δουλειά έχει ξεκινήσει», τόνισε.

Ο Στάρμερ υποσχέθηκε επίσης ότι το κόστος για να καλυφθούν τα ελλείμματα στα δημοσιονομικά θα μοιραστεί δίκαια και όλες οι πολιτικές της κυβέρνησής του θα χρηματοδοτούνται σωστά. «Καταλαβαίνω ότι πολλές από τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε θα είναι αντιδημοφιλείς (…) αλλά το κόστος για την κάλυψη της μαύρης τρύπας στα δημόσια οικονομικά, αυτό θα μοιραστεί δίκαια», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

