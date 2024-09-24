Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε πρωτίστως στις διάφορες συγκρούσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε στους παγκόσμιους ηγέτες στα Ηνωμένα Έθνη για τελευταία φορά την Τρίτη, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αποτύχει και ότι μια διπλωματική λύση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου είναι ακόμα δυνατή.

Με τέσσερις μήνες να απομένουν στην εξουσία, ο Μπάιντεν ανέβηκε στο πράσινο-μαρμάρινο αναλόγιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τους πολέμους στην Ουκρανία, τη Λωρίδα της Γάζας και το Σουδάν να μαίνονται ακόμη και πιθανόν να διαρκέσουν περισσότερο από την προεδρία του, η οποία λήγει τον Ιανουάριο.

Προσπάθησε να κατευνάσει τις εντάσεις καθώς ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας απειλεί τώρα να κατακλύσει τον Λίβανο - όπου το Ισραήλ στόχευσε περισσότερους από χίλιους στόχους της Χεζμπολάχ τη Δευτέρα.

«Ο πόλεμος πλήρους κλίμακας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, ακόμα κι αν η κατάσταση έχει κλιμακωθεί, μια διπλωματική λύση είναι ακόμα δυνατή», είπε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με 193 μέλη.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την πρόοδο που μπορούν να κάνουν οι σύμμαχοι στις παγκόσμιες υποθέσεις φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, τις πυρηνικές εντάσεις και το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. «Τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», είπε ο Μπάιντεν. «Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Το έχω δει σε όλη μου την καριέρα».

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στην απόφασή του να εγκαταλείψει την εκστρατεία επανεκλογής του νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, λέγοντας «ορισμένα πράγματα είναι πιο σημαντικά από την παραμονή στην εξουσία».

«Το να είμαι πρόεδρος ήταν η τιμή της ζωής μου», είπε ο Μπάιντεν. «Υπάρχουν πολλά περισσότερα που θέλω να κάνω» και πρόσθεσε ότι «Όσο αγαπώ τη δουλειά, αγαπώ περισσότερο τη χώρα μου. Αποφάσισα, μετά από 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας ότι ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά ηγεσιών να πάει το έθνος μου μπροστά».

Για τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του την Τρίτη για τον απολογισμό των νεκρών και τον πόνο που ένιωσαν αθώοι πολίτες και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης Ισραήλ-Γάζας.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στους εκατοντάδες αμάχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από 11 μήνες και στους πολλούς που πιάστηκαν όμηροι. «Συναντήθηκα με τις οικογένειες αυτών των ομήρων. Έχω στεναχωρηθεί μαζί τους», είπε ο Μπάιντεν. «Περνούν μέσα από την κόλαση».

Ο ίδιος πρόσθεσε «αθώοι πολίτες στη Γάζα περνούν επίσης από την κόλαση. Χιλιάδες και χιλιάδες σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της βοήθειας. Πάρα πολλές οικογένειες μετατοπίστηκαν, συνωστίζονται στις σκηνές, αντιμετωπίζοντας μια δεινή ανθρωπιστική κατάσταση».

Σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Μπάιντεν είπε: «Τώρα είναι η ώρα για τα μέρη να οριστικοποιήσουν τους όρους της, να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια τους και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια για το Ισραήλ και τη Γάζα χωρίς τη Χαμάς, να απαλύνουν τα δεινά στη Γάζα και να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο».

Για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να στηρίξει την Ουκρανία μέχρι να νικήσει στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, είπε ο Μπάιντεν, «οι σύμμαχοι και εταίροι μας στο ΝΑΤΟ και 50 συν έθνη συνασπίστηκαν» ενάντια στη Ρωσία.

«Το πιο σημαντικό, ο ουκρανικός λαός σηκώθηκε όρθιος. Ζήτησα από τους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα να τους υπερασπιστούν», είπε ο Μπάιντεν.

«Τα καλά νέα είναι ότι ο πόλεμος του Πούτιν απέτυχε, όπως και ο βασικός του στόχος», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ξεκίνησε να καταστρέψει την Ουκρανία, αλλά η Ουκρανία είναι ακόμα ελεύθερη. Ξεκίνησε να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο, πιο ενωμένο από ποτέ, με δύο νέα μέλη, τη Φινλανδία και τη Σουηδία».



