Πεζεσκιάν:Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε Χεζμπολάχ, δεν μπορεί να σταθεί μόνη

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλεσε σήμερα «εξωφρενική και ακατανόητη» την «αδράνεια» των Ηνωμένων Εθνών έναντι του Ισραήλ στο πλαίσιο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και των πρόσφατων ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο.

«Κατά τη συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσα ότι η αδράνεια του ΟΗΕ απέναντι στα εγκλήματα του κατοχικού καθεστώτος είναι εξωφρενική και ακατανόητη», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ιρανός πρόεδρος.

Επίσης διατύπωσε «βαθιά ανησυχία για την επέκταση του πολέμου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ -η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση- «δεν μπορεί να σταθεί μόνη» της ενάντια στο Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταθεί μόνη της απέναντι σε μια χώρα που υπερασπίζεται, υποστηρίζεται και τροφοδοτείται από δυτικές χώρες, από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ», τόνισε στη συνέντευξή του, που ήταν μεταφρασμένη από τα φαρσί στα αγγλικά.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να μην επιτρέψει ο Λίβανος να μετατραπεί σε μια άλλη Γάζα», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν το Ιράν θα χρησιμοποιήσει την επιρροή του στη Χεζμπολάχ για να ζητήσει αυτοσυγκράτηση.

Το Ιράν κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «λάβει άμεσα δράση» ενάντια στην «εξωφρενική» ισραηλινή κλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

