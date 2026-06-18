Τσίπρας: Το κυπριακό πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων

Για την ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό, με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες και τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης του ΙΝΑΤ στη Λευκωσία.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων και την αξιοποίηση των συμμαχιών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

H ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Ολοκλήρωσα σήμερα το ταξίδι μου στην Κύπρο, το πρώτο από τη δημιουργία της ΕΛΑΣ. Πραγματοποιήσαμε τη 3η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ στη Λευκωσία, όπου οι τρεις βραβευθέντες, η Ισραηλινή δημοσιογράφος Orly Noy και οι δύο Έλληνες γιατροί, που στάθηκαν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού στη γενοκτονία της Γάζας, ο Χρίστος Γεωργαλάς και η Κωνστήλια Καρύδη, έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα για το τι σημαίνει έμπρακτα αλληλεγγύη σε όσους τη χρειάζονται.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους φετινούς ομιλητές που έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τον Τομά Πικετί για την παρουσίαση- για πρώτη φορά- του Global Justice Report- και τα όσα είπε για φόρο στον Μεγάλο Πλούτο και το Κοινωνικό Κράτος, την Μάγια Αλιέντε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στην ακροδεξιά, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το μήνυμα που έστειλε για την ειρήνη και τον ανθρωπισμό, τον Γερουσιαστή Βαν Χόλεν και τον πρώην ΥΠΕΞ της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι που μίλησαν για τη σημασία της διπλωματίας στη Μέση Ανατολή.

Και όλους τους εκπροσώπους προοδευτικών δυνάμεων που συμμετείχαν από τη Νορβηγία, την Παλαιστίνη, την Ιρλανδία, το Λίβανο, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Κούβα, την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Χιλή, με προτάσεις ιδέες και όρεξη για διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στη θεματική ενότητα του Κυπριακού που φιλοξενήσαμε φέτος. Ακούσαμε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να μιλάνε τις σημαντικές προκλήσεις στο κυπριακό, τις ελπίδες και προτάσεις τους για ένα κοινό μέλλον. Μια θεματική ενότητα που έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία περίοδο που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διερευνά την προοπτική για μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό.

Παράλληλα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Τόνισα τη σημασία που έχει ο συντονισμός Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας ειδικά στη σημερινή δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία και την ανάγκη οι χώρες μας να παραμείνουν πυλώνες ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή προασπίζοντας το διεθνές δίκαιο.

Υπογράμμισα τη θέση της ΕΛΑΣ ότι ειδικά σε μία περίοδο που οι συγκρούσεις εντείνονται και οι προκλήσεις αυξάνονται, η ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι πιο μεγάλη από ποτέ: Μία λύση στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με κατάργηση των εγγυήσεων και απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων. Λύση προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού - Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μια λύση που για να προχωρήσει πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων και την αξιοποίηση των συμμαχιών μας.

Στο τέλος της επίσκεψης μου, πήγα στην Πράσινη Γραμμή, εκεί που ο χρόνος έχει παγώσει μετά την παράνομη τουρκική εισβολή. Και όμως ακόμη και εκεί, όπου ο χρόνος έχει μείνει στο 1974, έχει ξεφυτρώσει η ελπίδα: Το Σπίτι της Συνεργασίας, μέσα στην Πράσινη Γραμμή όπου πραγματοποιούνται δικοινοτικές επαφές: Από μέλη της κοινωνίας των πολιτών, συλλόγους, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητές. Όλοι τους, ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι οι οποίοι έχουν μία ευχή: Να μην ζήσουν μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό και να πάψει επιτέλους η Λευκωσία να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

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