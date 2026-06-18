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Χαμενεΐ: Διαφωνούσα, αλλά έδωσα την έγκρισή μου - Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που, από απόγνωση, χρησιμοποίησε κάθε είδους μοχλό πίεσης» για να επιτευχθεί το μνημόνιο κατανόησης

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Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του αποκάλυψε ότι είχε διαφορετική άποψη για το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά λόγω της δέσμευσής του απέναντι στον Ιρανό πρόεδρο και στα άλλα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έδωσε την άδειά του για τη συμφωνία.

Παράλληλα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αναφέρει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διά ζώσης δεν σημαίνουν αποδοχή της «άποψης του εχθρού».

Μάλιστα, ο ίδιος, διαμήνυσε ότι εάν η αμερικανική πλευρά θελήσει να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, το Ιράν δεν θα τις αποδεχθεί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι έδωσε την έγκρισή του για το μνημόνιο κατανόησης αφού ο Ιρανός πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι τον διαβεβαίωσαν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη «διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου της Αντίστασης».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που, από απόγνωση, χρησιμοποίησε κάθε είδους μοχλό πίεσης» για να επιτευχθεί το μνημόνιο κατανόησης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
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