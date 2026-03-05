Στο στόχαστρο του Ισραήλ θα τεθούν θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται βαθιά θαμμένες υπόγεια κατά τη δεύτερη φάση του πολέμου στο Ιράν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, αφού τα αρχικά πλήγματα σκότωσαν ηγετικά στελέχη της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, καθώς και ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που βρίσκονται στην επιφάνεια και θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει καταφύγια όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και εξοπλισμός, ανέφεραν οι πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, στόχος του Ισραήλ είναι η εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ έως το τέλος του πολέμου, ο οποίος επικεντρώνεται επίσης στην ανατροπή της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα οι ισραηλινοί είχαν υποστηρίξει ότι τόσο ο στρατός τους όσο και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος του ιρανικού εναέριου χώρου τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονταν για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Σε προηγούμενες αναφορές του ο ισραηλινός στρατός δεν είχε ανακοινώσει επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων από την έναρξη των κοινών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων το Σάββατο.

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Το μέγεθος του αποθέματος που απομένει θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους στο Ισραήλ και σε άλλες περιοχές.

Ο Ντάγκλας Μπάρι του βρετανικού International Institute for Strategic Studies δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank εκτιμά πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους cruise εδάφους-εδάφους, δηλαδή όπλα ακριβείας που πετούν σε χαμηλό ύψος για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ.

«Αγώνας δρόμου για την αποδυνάμωση του καθεστώτος»

Τα μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν σχεδόν συνεχείς εξόδους από το Σάββατο, επιταχύνοντας τον ρυθμό των επιχειρήσεων μετά την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ προκάλεσε σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έφτασαν μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν πλήξει τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την έξοδο και χτυπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, κάτι που αποδίδουν εν μέρει στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης και συναφών στρατιωτικών υποδομών.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης δηλώσει ότι η μείωση μπορεί να αντανακλά και προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της, καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων ήταν πως το κυβερνητικό σύστημα του Ιράν θα «άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα και πιο γρήγορα».

«Αυτό όμως δεν έχει ακόμη συμβεί και, όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο», είπε ο Λέρμαν.

