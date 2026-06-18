Η αστυνομία της Φιλαδέλφεια θα μπορεί πλέον να επικοινωνεί άμεσα με πολίτες και επισκέπτες που μιλούν ξένες γλώσσες, χάρη σε νέα τεχνολογία ενσωματωμένη σε κάμερες σώματος, οι οποίες προσφέρουν μετάφραση σε πραγματικό χρόνο σε 50 γλώσσες, ενόψει της διεξαγωγής αγώνων του Μουντιάλ στην πόλη.

Το σύστημα επιτρέπει στους αστυνομικούς να ξεπερνούν άμεσα γλωσσικά εμπόδια, τα οποία μέχρι σήμερα απαιτούσαν την παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού ή υπηρεσιών διερμηνείας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις σε αστυνομικές διαδικασίες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Φιλαδέλφεια, Κέβιν Μπέθελ, χαρακτήρισε την τεχνολογία «καθοριστικής σημασίας», σημειώνοντας ότι ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, με δεδομένο ότι στην πόλη αναμένονται αγώνες ομάδων όπως η Βραζιλία, η Γαλλία και η Κροατία.

«Για έναν αστυνομικό, όταν έχει απέναντί του κάποιον που δεν μιλά αγγλικά, είτε πρέπει να βρεθεί αστυνομικός που γνωρίζει τη γλώσσα είτε να καλέσουμε την υπηρεσία μεταφράσεων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα», δήλωσε στο Ρόιτερ.

«Τώρα διαθέτουμε ένα εργαλείο που, μέσω της τεχνολογίας, επιτρέπει μετάφραση τη στιγμή της επικοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η χρήση της τεχνολογίας δεν αφορά αποκλειστικά το Μουντιάλ, αλλά θα αξιοποιείται και σε μόνιμη βάση, εξυπηρετώντας τη μεγάλη πολυγλωσσική κοινότητα της πόλης.

«Δεν αφορά μόνο τη FIFA. Εξυπηρετούμε μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που δεν έχουν τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα. Είναι ένα εργαλείο που, παρότι λανσάρεται τώρα, θα παραμείνει σε χρήση για πολλά χρόνια», υπογράμμισε.

Ο Μπέθελ σημείωσε επίσης ότι η νέα δυνατότητα θα διευκολύνει την πιο άμεση και προληπτική επαφή των αστυνομικών με φιλάθλους από όλο τον κόσμο.

«Φέρνουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο στην πόλη μας. Θα μπορούν να απευθύνονται σε έναν αστυνομικό και να γίνονται πλήρως κατανοητοί. Αυτό είναι ιδανικό για εμάς», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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