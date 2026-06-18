Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει «υπευθυνότητα και ορθολογισμό», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο «είναι, μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ».

«Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές», αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους «δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο France 2, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο επίσης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη «τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής».

Ο γάλλος πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει εκ νέου να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για «να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.