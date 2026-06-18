Σε ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, η οποία μεταδόθηκε από την Ιρανική Ραδιοτηλεόραση (IRIB), η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από το Στενό του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη την Τετάρτη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διέλευση ήταν δωρεάν πριν από τον πόλεμο, όμως το Ιράν επέβαλε διόδια κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου (Persian Gulf Strait Authority), της ιρανικής κυβερνητικής υπηρεσίας που ιδρύθηκε τον Μάιο με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα στενά.

Η αρχή αυτή θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ, σύμφωνα με το Ιράν. Η Τεχεράνη δήλωσε επίσης ότι, βάσει της συμφωνίας, θα συνεργαστεί για την εκκαθάριση ναρκών από τα στενά.

Πηγή: skai.gr

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