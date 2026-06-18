Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο Νοσοκομείο Ρόδου, όταν βλάβη στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή μεγάλης ποσότητας νερού, προκαλώντας πλημμύρα σε τμήμα του πρώτου ορόφου και την πτώση κομματιού ψευδοροφής. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε σε ασθενείς ούτε σε εργαζομένους του νοσοκομείου.

Η διαρροή οδήγησε στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, οι οποίες κατέληξαν στον πρώτο όροφο, επηρεάζοντας τη Γαστρεντερολογική Κλινική και τον διάδρομο έξω από τα χειρουργεία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε άμεσα, οι χώροι καθαρίστηκαν και η λειτουργία των χειρουργείων συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Παράλληλα, τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του συστήματος ψύξης.

Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο πολιτική αντιπαράθεση, μετά από ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος δημοσιοποίησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς» έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης πριν περίπου 20 μέρες, αναφερόμενος στη νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκάνησα.

Πίσω από τις αναρτήσεις του υπουργού – ίνφλουενσερ, κρύβεται όμως η σκληρή αλήθεια.

Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εργάζονται στο ΕΣΥ, καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Παρά τις μεγαλοστομίες περί ανακαίνισης των κτιρίων, αυτά στην πραγματικότητα παραμένουν ακατάλληλα και επικίνδυνα για την σωματική ακεραιότητα ασθενών, συγγενών και εργαζομένων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει την στρατηγική επιλογή να αποδυναμώσει το ΕΣΥ με κάθε τρόπο για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές κλινικές. Οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους υπέρογκα ποσά, προς τέρψη των κλινικαρχών.

Ως εδώ!

Αυξήσεις των μισθών των υγειονομικών ώστε να είναι ανταγωνιστικοί με τις αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό και του ιδιωτικού τομέα.

Προσλήψεις προσωπικού έτσι ώστε να μην δουλεύουν ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό με εξαντλητικά ωράρια.

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας ώστε να να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.

Στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι το συμβάν συνδέεται με πιθανές κακοτεχνίες σε έργο που παραδόθηκε πρόσφατα. Όπως ανέφερε, η βλάβη εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, και σχετίζεται με το βαντιλατέρ που εξυπηρετεί το κύκλωμα νερού του πύργου ψύξης των κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν καινούργιο και είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης των σωληνώσεων του νοσοκομείου.

«Σαφώς πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον εργολάβο».

Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ακόμη ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και παραδόθηκε πρόσφατα, ενώ επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντάς το ως το σημαντικότερο διαχρονικό πρόβλημα του ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, επικαλούμενος ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

«Σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έκανε την παρακάτω ανάρτηση και δημοσίευσε αυτό το βίντεο από το Νοσοκομείο της Ρόδου. Επικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:

«Έσπασε ένας σωλήνας στον μηχανόροφο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, τριάντα ετών μεταλλικό. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφης. Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν. Αύριο πρωί θα βάλουμε τα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή».

«Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που από το 2000 δεν έχει αλλαχθεί ούτε βίδα ολοκληρώνουμε όλα τα έργα του ΤΑΑ και με δική μου απόφαση ξεκινήσαμε και την αλλαγή όλων του των σωληνώσεων οι οποίες έχουν δυστυχώς σαπίσει. Για αυτό το περιστατικό από πρόβλημα που ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε, βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό ο "σοβαρός” κ. Σακελλαρίδης… », συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

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