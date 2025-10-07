Η βρετανική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνή εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κλεμμένα κινητά από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κίνα, χάρη σε ένα iPhone.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τη χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα κατά των κλοπών κινητών τηλεφώνων. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 18 ύποπτοι, ενώ βρέθηκαν περισσότερα από 2.000 κλεμμένα κινητά τηλέφωνα. Σε έναν χρόνο εκτιμάται πως είχαν κλαπεί τουλάχιστον 40.000 συσκευές.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από την ανίχνευση ενός κλεμμένου τηλεφώνου από ένα θύμα, πέρυσι. «Ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων και ένα θύμα εντόπισε ηλεκτρονικά το κλεμμένο iPhone του σε μια αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου», ανέφερε ο επιθεωρητής Μαρκ Γκάβιν. «Το προσωπικό ασφαλείας εκεί ήταν πρόθυμο να βοηθήσει και βρήκε το τηλέφωνο σε ένα κουτί μαζί με άλλα 894 τηλέφωνα».

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι σχεδόν όλα τα τηλέφωνα ήταν κλεμμένα και θα μεταφέρονταν στο Χονγκ Κονγκ. Στη συνέχεια κατασχέθηκαν και άλλες συσκευές, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά και ταυτοποίησαν δύο 30χρονους Αφγανούς. Όταν τους σταμάτησαν σε έλεγχο, βρέθηκαν δεκάδες τηλέφωνα στο αυτοκίνητό τους, ενώ περίπου 2.000 ακόμη συσκευές ανακαλύφθηκαν σε ακίνητα που συνδέονταν με αυτούς. Ένας τρίτος άνδρας, Ινδός υπήκοος ηλικίας 29 ετών, κατηγορήθηκε επίσης.

BBC

Την περασμένη εβδομάδα οι αστυνομικοί συνέλαβαν άλλα 15 άτομα και έγιναν έλεγχοι στα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν 30 ακόμη κλεμμένα κινητά.

Σύμφωνα με το BBC, ο αριθμός των κλεμμένων τηλεφώνων στο Λονδίνο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 28.609 το 2020 σε 80.588 το 2024. Τα 3/4 όλων των τηλεφώνων στο Ηνωμένο Βασίλειο κλέβονται πλέον στο Λονδίνο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για μεταχειρισμένα τηλέφωνα, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό, θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των κλοπών — και πολλά θύματα καταλήγουν να μην ανακτούν ποτέ τις συσκευές τους.

BBC

«Ακούμε ότι ορισμένοι εγκληματίες σταματούν να διακινούν ναρκωτικά και στρέφονται προς την τηλεφωνική βιομηχανία, επειδή είναι πιο κερδοφόρα», δήλωσε η αρμόδια υπουργός Σάρα Τζόουνς.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση στόχευε τα iPhone, καθώς έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στο εξωτερικό και είναι πιο κερδοφόρα.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αποκάλυψε ότι οι κλέφτες του δρόμου πληρώνονταν έως και 300 λίρες ανά κινητό τηλέφωνο, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι οι κλεμμένες συσκευές πωλούνταν στην Κίνα έως και 4.000 λίρες η μία.

Πηγή: skai.gr

