Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόρτλαντ: Αστυνομικοί ψέκασαν με πιπέρι διαδηλωτή ντυμένο βάτραχο επειδή... χόρευε άσεμνα - Δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί στο Πόρτλαντ ψέκασαν με πιπέρι ακτιβιστές για να τους διώξουν, με ένα από τα θύματα να είναι ένας διαδηλωτής ντυμένος βάτραχος

Πόρτλαντ: Αστυνομικοί ψέκασαν με πιπέι διαδηλωτή ντυμένο βάτραχο - Βίντεο

Διαμαρτυρίες μαίνονται εδώ και αρκετές ημέρες κοντά στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ στο Πόρτλαντ και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Οι αστυνομικοί ψέκασαν με πιπέρι ακτιβιστές για να τους διώξουν, με ένα από τα θύματα να είναι ένας διαδηλωτής ντυμένος βάτραχος.

Ο διαδηλωτής άρχισε να χορεύει κάπως... άσεμνα μπροστά στους αστυνομικούς, και όταν άρχισαν να διαλύουν το πλήθος, τον ψέκασαν με πιπέρι στην οπή εξαερισμού.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στην Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας να αναπτυχθεί στο Πόρτλαντ σε μια προσπάθεια να παρακάμψει απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που απαγόρευσε την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς του Όρεγκον. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Καλιφόρνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark