Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στην Γερμανία προειδοποιεί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων. Σε όλη τη χώρα οι σημαίες πνέουν σήμερα μεσίστιες, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στη Γερμανία. Εκδηλώνεται με παλιές και νέες μορφές - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους μας. Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ξεδιάντροπα και όλο και πιο συχνά με τη μορφή βίας.

Αυτό με κάνει να ντρέπομαι», δήλωσε ο κ. Μερτς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους κάλεσε να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των Εβραίων. Όλοι πρέπει να δείξουμε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν εδώ στη Γερμανία χωρίς φόβο, ότι μπορούν να ζουν με αυτοπεποίθηση», τόνισε και περιέγραψε την 7.10.2023 ως «μαύρη μέρα στο βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού».

Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη Χαμάς, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «απίστευτα πράγματα που πρέπει να υπομείνουν εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια» και διαβεβαίωσε ότι «συμμεριζόμαστε τον πόνο» των ιδίων και των οικογενειών τους.

Νωρίς το πρωί, τα ονόματα των 1.200 θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαβάστηκαν σε συγκέντρωση μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Το βράδυ, η Πύλη θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί πάνω της η φράση «Bring them home now» (Φέρτε τους σπίτι τώρα), η οποία αναφέρεται στο αίτημα για επιστροφή των ομήρων.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα συναντηθεί με Εβραίους στην Λειψία, ενώ η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ θα εγκαινιάσει έκθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου, η οποία αναπαριστά την έφοδο της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Το βράδυ στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινία «Κραυγές πριν από τη Σιωπή» (Screams before Silence), η οποία αναφέρεται στην σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών.

Η Bundestag ωστόσο δεν θα τηρήσει φέτος ενός λεπτού σιγή, όπως είχε κάνει πέρυσι, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συνεδρίαση για την 7η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα τηρείτο η συμβολική σιγή.

«Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο τις τελευταίες ώρες», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, ενώ, αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις με drones, τις απέδωσε στην Ρωσία, τον «εχθρό της πολιτικής μας τάξης».

«Θέλω οι Ευρωπαίοι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική λύση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά τα τελευταία δύο χρόνια από ό,τι ήταν τις τελευταίες ώρες. Το ζήτημα είναι να δούμε πρώτα τους ομήρους να απελευθερώνονται. Μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρξει μια λύση δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται μια πατρίδα!», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL.

Ερωτώμενος για τα επανειλημμένα περιστατικά με drones τις τελευταίες εβδομάδες, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «γνωρίζουμε την απειλή και μπορούμε να την αξιολογήσουμε» και, αναφερόμενος στον ρώσο πρόεδρο, τόνισε: «Θέλει να μας τρομάξει. Δεν θα τρομοκρατηθούμε. Θα αμυνθούμε αποτελεσματικά ενάντια σε αυτή την απειλή. Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν διεξάγει υβριδικό πόλεμο, έναν πόλεμο παραπληροφόρησης εναντίον μας. Θέλει να καταστρέψει την πολιτική τάξη στην ήπειρό μας.

Η Ρωσία είναι εχθρός της πολιτικής μας τάξης, αλλά θα έρθει μια μέρα που θα είναι πρόθυμος να συζητήσει (…) Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να διαπραγματευτεί, αλλά να βομβαρδίσει. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, κάθε προσπάθεια συνομιλιών καταλήγει σε ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις στην Ουκρανία», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της στρατιωτικής θητείας και του ενδεχομένου επαναφοράς της υποχρεωτικής στράτευσης, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «πρέπει σταδιακά να επιστρέψουμε στο σημείο όπου θα στρατολογούμε μεγαλύτερο αριθμό νέων για την Bundeswehr» και υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν θα είχε αντίρρηση να υπηρετήσουν στον στρατό είτε τα παιδιά είτε τα εγγόνια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

