Βρετανία: Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας σε πολλές πόλεις όλης της Ευρώπης

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έναν χρόνο από την έναρξη του πολέμου. Από τη Βρετανία μέχρι τις χώρες της Βαλτικής, πολλοί ηγέτες συμμετείχαν στις τελετές στη μνήμη των θυμάτων, επαναλαμβάνοντας την «ακατάλυτη» στήριξή τους στο Κίεβο και τιμώντας τα θύματα.

Ενός λεπτού σιγή τήρησε το πλήθος στην Πλατεία Ελευθερίας του Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας, όπου βρέθηκαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

As Ukraine marks a year since Russia's invasion, the UK has been underscoring no wobbling in their support for Volodymyr Zelenskiy



