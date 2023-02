Πορεία υπέρ της Ουκρανίας και κατά του πολέμου πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι - Βίντεο

Πορεία υποστήριξης στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στην πορεία που διοργάνωσε η πρεσβεία της Ουκρανίας, συμμετείχαν Ουκρανοί που βρήκαν καταφύγιο στη Σερβία, Ρώσοι αντικαθεστωτικοί, ακτιβιστές οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και διπλωματικοί εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών.

Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμμετείχαν μόνο οι βουλευτές του συνασπισμού των Οικολόγων-Αριστερών. Η συμμετοχή πολιτών ήταν πολύ μικρή και η πορεία δεν είχε τη μαζικότητα που έχουν συνήθως οι συγκεντρώσεις υπέρ της Ρωσίας και του Πούτιν που οργανώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Βελιγράδι. Ακτιβιστές αντιπολεμικών οργανώσεων απόθεσαν έξω από την είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Βελιγράδι μία τούρτα με νεκροκεφαλή.



Due respect. In #Serbia, a pro-Ukrainian activist Čedomir Stojković tried to deliver a bloody cake decorated with a skull to the Russian embassy in Belgrade. As you can see, there's heavy police presence around the embassy. https://t.co/3xNNHclQbV pic.twitter.com/smytuu6f1q