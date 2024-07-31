Επεισόδια με στόχο τζαμί στο Σάουθπορτ της Μ. Βρετανίας

Η βίαιη διαδήλωση έγινε με αφορμή τη θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή, τη Δευτέρα. Η αστυνομία «δείχνει» ως ταραξίες μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης ‘English Defence League’.

Είναι η τρίτη ημέρα μετά τις αναταραχές στη μικρή περιοχή του Σάουθπορτ στη βορειοδυτική Αγγλία. Ο απολογισμός χαρακτηριστικός: σπασμένοι φράχτες σπιτιών, τούβλα διάσπαρτα στους δρόμους και 27 αστυνομικοί σε νοσοκομεία της περιοχής, μετά τη χθεσινοβραδινή βίαιη διαδήλωση. Είχε προηγηθεί η θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι, το πρωί της Δευτέρας, με θύματα τρία κοριτσάκια ηλικίας 6, 7 και 9 ετών και ο τραυματισμός άλλων οκτώ, από τον 17χρονο δράστη που κρατείται από την αστυνομία.



Ο κόσμος παραμένει μουδιασμένος. Σήμερα, ενωμένος προσπαθεί να μαζέψει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους ταραξίες της διαδήλωσης, αλλά και να υποστηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων να επιστρέψουν όσο γίνεται ομαλότερα στη νέα καθημερινότητα. Όμως τα πρώτα συμπεράσματα ήδη έχουν πάρει τον δικό τους δρόμο.

Το χρονικό των επεισοδίων

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του δράστη. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο 17χρονος, με καταγωγή από τη Ρουάντα, έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ. Η ακριβής ώρα της επίθεσης παραμένει άγνωστη, με τον τόπο του συμβάντος να είναι μια εκδήλωση χορού με θέμα την Taylor Swift. 25 παιδιά φαίνεται πως συμμετείχαν, ηλικίας μόλις 6 έως 11 ετών. Από αυτά, τρία παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ οκτώ ακόμα τραυματίστηκαν από το μαχαίρι του δράστη.



Το απόγευμα της Τρίτης, οι πολίτες της περιοχής πραγματοποίησαν μια ειρηνική συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων. Το κλίμα άλλαξε μόλις λίγες ώρες μετά, όταν άγνωστοι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο τζαμί της περιοχής. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο καθώς έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό όχημα, τραυμάτισαν περισσότερους από 50 αστυνομικούς και κατέστρεψαν περιουσίες των πολιτών του Σάουθπορτ. Σύμφωνα με όσα γράφονται στα βρετανικά μέτρα ενημέρωσης, οι ταραξίες έσπασαν πέτρινους φράχτες ώστε να χρησιμοποιήσουν τα τούβλα τους, ενώ παράλληλα κάποιοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι έκλεβαν αντικείμενα από σπασμένα μαγαζιά της περιοχής.

«Θέλουν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το συμβάν»

Σύμφωνα με τον Εργατικό βουλευτή του Σάουθπορτ, Πάτρικ Χάρλεϊ, πρόκειται για «πιωμένους τραμπούκους εκτός περιοχής», ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι «ήθελαν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το συμβάν». Να αναφερθεί ότι αν και η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι ο 17χρονος δράστης έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες αβάσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο υποστηρίζουν το αντίθετο. Η επικεφαλής της αστυνομίας του Μέρσισαϊντ, Έμιλι Σπιούρελ, βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον βουλευτή, λέγοντας ότι πρόκειται «για ακροδεξιούς ταραξίες από την ισλαμοφοβική βρετανική οργάνωση ‘English Defence League’».



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ύποπτος δεν έχει σύνδεση με το Ισλάμ, παρόλα αυτά οι ταραξίες χθες στόχευσαν στο τζαμί της περιοχής. Ο Ιμπραήλ Χουσεΐν, πρόεδρος του τζαμιού, έκανε λόγο στο BBC για ένα «τρομακτικό βράδυ» προσθέτοντας ότι «ζούμε αρμονικά με την τοπική κοινωνία για σχεδόν 30 χρόνια, δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με το συμβάν».



Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πάντως, ο οποίος βρέθηκε χθες στην περιοχή, τόνισε ότι όσοι συμμετείχαν στα χθεσινοβραδινά βίαια επεισόδια «θα υποστούν τις απόλυτες συνέπειες του νόμου».



Ανταπόκριση από το Λονδίνο

