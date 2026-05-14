Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας Άντζελα Ρέινερ ανακοίνωσε σήμερα ότι «αθωώθηκε» από τις κατηγορίες που αφορούσαν φορολογική υπόθεση η οποία την οδήγησε να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντάς της τον δρόμο να διεκδικήσει ενδεχομένως την ηγεσία του κόμματος και να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δίνει εδώ και ημέρες μάχη για να παραμείνει στην εξουσία μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα του Εργατικού κόμματος στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, η 46χρονη Ρέινερ είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο από τη θέση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης αφού παραδέχθηκε ότι κατέβαλε μικρότερο φόρο για την αγορά ενός σπιτιού.

Ο σύμβουλος δεοντολογίας της κυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρέινερ παραβίασε τον υπουργικό κώδικα δεοντολογίας.

Όμως σήμερα η Ρέινερ δήλωσε ότι η βρετανική φορολογική υπηρεσία (HMRC) την «αθώωσε από την κατηγορία ότι προσπάθησα σκόπιμα να φοροδιαφύγω».

«Χαιρετίζω τα συμπεράσματα της φορολογικής υπηρεσίας η οποία με αθώωσε από οποιαδήποτε επιλήψιμη πράξη», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της στο Χ. «Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να πληρώσω το σωστό ποσό φόρου (...) Ενήργησα καλή τη πίστει βάσει συμβουλών ειδικών και η HMRC το αναγνώρισε αυτό», τόνισε.

Παράλληλα η Ρέινερ μίλησε στον Guardian και το ITV News και, όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε: «ο Κιρ θα πρέπει να το σκεφτεί».

Σύμφωνα με την ίδια, «ο ρυθμός της αλλαγής δεν ήταν αρκετός για να τον δουν οι ψηφοφόροι», ενώ πρόσθεσε ότι «τα λάθη μάς έχουν πραγματικά εκτροχιάσει και έχουν κάνει τους ψηφοφόρους να μας αμφισβητούν».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα είναι υποψήφια σε ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση για να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών, η Ρέινερ απάντησε ότι «θα παίξω τον ρόλο μου κάνοντας ό,τι μπορώ για να φέρω την αλλαγή» σε «όποιο ρόλο» κι αν βρεθεί.

Η πίεση στον Στάρμερ, που εδώ και μήνες φαίνεται αποδυναμωμένος, αυξήθηκε στις αρχές της εβδομάδας μετά την παραίτηση τεσσάρων υφυπουργών της κυβέρνησής του και αφού 86 βουλευτές των Εργατικών – σε σύνολο 403—του ζήτησαν να παραιτηθεί.

Ωστόσο κανένας βουλευτής δεν έχει κάνει το βήμα να αμφισβητήσει επισήμως την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, 43 ετών, ετοιμάζεται να αποχωρήσει σήμερα από την κυβέρνηση για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, κάτι που θα ανοίξει την κούρσα διαδοχής του Στάρμερ.

Ο Στρίτινγκ είναι δημοφιλής στη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών, αλλά αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους αριστερούς βουλευτές, οι οποίοι θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ως αρχηγό του κόμματος.

Ο Άντι Μπέρναμ, η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των Εργατικών, πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής προτού μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

