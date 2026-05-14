Σε θέση μάχης οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ 

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το ερώτημα που πλανάται πάνω από το Γουέστμινστερ σήμερα είναι αν ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, θα παραιτηθεί από τη θέση του και θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού στο Εργατικό Κόμμα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, το πολιτικό μέλλον του οποίου κρέμεται από μια κλωστή, διεμήνυσε χθες ότι είναι έτοιμος να δώσει τη μάχη σε μια τέτοια περίπτωση, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι αντίπαλοί του κινδυνεύουν να βυθίσουν το κόμμα και τη χώρα στο χάος.

Ο Στρίτινγκ αγωνίζεται για να συγκεντρώσει τις υπογραφές 81 βουλευτών των Εργατικών έτσι ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τον Στάρμερ.

Το βράδυ της Τετάρτης, πηγές του κυβερνώντος κόμματος ανέφεραν στην εφημερίδα Telegraph ότι η αριστερή πτέρυγα του κόμματος είναι πιθανό να προτείνει τον Εντ Μίλιμπαντ ως υποψήφιο, αφού ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα καθώς δεν είναι βουλευτής.

Στο μεταξύ, η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι η εφορία την απάλλαξε από τις κατηγορίες για αδικήματα σχετικά με τις φορολογικές της υποθέσεις και από την κατηγορία ότι σκόπιμα προσπάθησε να αποφύγει τη φορολογία.

Η Ρέινερ παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε τον απαραίτητο φόρο για ένα διαμέρισμα που αγόρασε στη νότια Αγγλία.

Πλέον, απαλλαγμένη από τις κατηγορίες, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ.



Πηγή: skai.gr

