Πραγματικότητα παραμένει η ιρανική πυρηνική απειλή για τις ΗΠΑ, παρά την εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας και το μπαράζ καταστροφικών βομβαρδισμών.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ενημερώνοντας την Τετάρτη τους Αμερικανούς γερουσιαστές, παραδέχθηκε ότι το Ιράν είναι «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ανέφερε το CNN.

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, μόλις λίγες εβδομάδες, από το να μετατρέψουν αυτό το ουράνιο σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων» προειδοποίησε ο Ράιτ, αναφερόμενος στα ιρανικά αποθέματα ουρανίου. «Ακολουθεί βέβαια η διαδικασία μετατροπής σε όπλα, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων.»

Σύμφωνα με τον Ράιτ, το Ιράν διατηρεί απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο έως και 60%, με το CNN να σημειώνει ότι το ουράνιο κατάλληλο για όπλα πρέπει να εμπλουτιστεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Ο Ράιτ επισήμανε ότι θεωρεί ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% «πολύ ανησυχητικό», δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρησιμοποιήσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 11 τόνους, ως δικαιολογία για τον πόλεμο κατά του Ιράν, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο ως μέρος οποιασδήποτε πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ράιτ: «Σοφό» να επιδιώξουμε την απόκτηση ολόκληρου του αποθέματος

Ο Ράιτ δήλωσε στους νομοθέτες ότι η επιδίωξη όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είναι μια «σοφή στρατηγική» για να τεθεί οριστικό τέλος στο πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού της χώρας.

«Τελικά, ο στόχος είναι να αποτραπεί και ο μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου», παρατήρησε ο Ράιτ. «Ναι, για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο, πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Πηγή: skai.gr

