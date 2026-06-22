Τζένιφερ Γκάρνερ: Τα άγνωστα στιγμιότυπα του Μπεν Άφλεκ με τα παιδιά τους

Η Τζένιφερ Γκάρνερ έκανε μια σπάνια δημόσια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, τιμώντας τον για τη γιορτή του πατέρα, με τη δημοσίευση- αγνώστων μέχρι σήμερα- φωτογραφιών του με τα τρία παιδιά τους.

Η ηθοποιός της ταινίας «13 Going on 30» ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα για να τιμήσει τους σημαντικούς άνδρες της ζωής της, ανάμεσά τους τον πατέρα της, Γουίλιαμ Τζον Γκάρνερ, αλλά και τον πατέρα των παιδιών της, της 20χρονης Βάιολετ τη 17χρονης Σεραφίνα και του 14χρονου Σάμιουελ.

«Οι αδελφές μου κι εγώ αγαπούσαμε να κακομαθαίνουμε τον μπαμπά μας. Δεν του έλειπαν ποτέ τα φρέσκα μπισκότα ή ένα μπολ παγωτό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μου φροντίζουν τον μπαμπά τους και χαίρομαι γι’ αυτά. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι από έναν σπουδαίο πατέρα είναι δώρο», πρόσθεσε.

Στην ανάρτηση υπήρχε μια φωτογραφία του Μπεν Άφλεκ με τις κόρες του όταν ήταν μικρές, αλλά και ένα στιγμιότυπο όπου ο ηθοποιός, φορώντας τη στολή του Batman, κρατά στην αγκαλιά του τον γιο τους.

Οι δύο ηθοποιοί, που είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο «Daredevil», παντρεύτηκαν το 2005 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2015. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε τελικά το 2018. Παρά τον χωρισμό τους, έχουν διατηρήσει μια καλή σχέση και επικοινωνία ως γονείς, για τα παιδιά τους.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Γκάρνερ μίλησε για το διαζύγιό της από τον Άφλεκ, χαρακτηρίζοντας δύσκολη τη διάλυση της οικογένειάς τους.

«Δε με βοηθά να ασχολούμαι με τα κουτσομπολιά για εμένα ή για οποιονδήποτε άλλον, ειδικά όταν αφορά τα παιδιά μου», είχε δηλώσει στο περιοδικό Marie Claire.

Η ηθοποιός εξήγησε πως το πιο δύσκολο κομμάτι δεν ήταν όσα γράφονταν δημόσια, αλλά «η πραγματικότητα της κατάστασης» — η απώλεια μιας πραγματικής σχέσης και φιλίας, καθώς και το τέλος μιας οικογένειας όπως την ήξεραν.

Χρόνια μετά το διαζύγιό του, ο Μπεν Άφλεκ επανασυνδέθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ με την οποία είχε ειδύλλιό στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Πηγή: skai.gr

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