Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22 Ιουνίου 2026), σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μάλιστα, λίγο πριν τις 6 ήχησε το 112 λόγω των έντονων καπνών στην περιοχή. Το μήνυμα ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια και για την κατάσβεση του μετώπου κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εστία. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.