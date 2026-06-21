«Ξηλώνεται» η σκηνή που στήθηκε στο Ζάππειο για την πραγματοποίηση φεστιβάλ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου, ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος.

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως από φωτογραφίες από την εγκατάσταση στον κήπο του Ζαππείου για το φεστιβάλ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις πολλών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, σε σχετικές αναρτήσεις καταγράφηκαν ιδιαιτέρως αρνητικά σχόλια από κατοίκους και ειδικούς, για την αισθητική της κατασκευής.

Πηγή: skai.gr

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