Επίσημα νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος αφίχθη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (21/6), όταν τον υποδέχθηκε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Λέο Μάτος, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους δείπνησαν μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λίσι, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 4 δευτερολέπτων, το οποίο συνοδεύτηκε με τη λεζάντα: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά… Ο Αλέσιο Λίσι είναι εδώ!».

Θυμίζουμε ότι ΠΑΟΚ και Λίσι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028, με τον 40χρονο να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο του να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου.

Ο Λίσι θα δώσει το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) και στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Πηγή: skai.gr

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