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Σαράνια: «Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με Χιτ και Σέλτικς για το trade του Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, η ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα

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Αντετοκούνμπο

Έτοιμη να γίνει πραγματικότητα η ανταλλαγή-βόμβα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Όπως ανέφερε ο πασίγνωστος και έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, το πολυαναμενόμενο trade αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και πριν από το Draft του ΝΒΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 23/6.

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Μπακς βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών τους με Μαϊάμι Χιτ και Μπόστον Σέλτικς, με τις δύο αυτές ομάδες να είναι τα μεγάλα φαβορί για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Greek Freak!

«Οι δύο ομάδες είναι οι δύο προορισμοί που θέλει ο παίκτης. Σήμερα ή αύριο θα γίνει η ανταλλαγή, με μία από τις δύο ομάδες, εκτός απροόπτου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σαράνια, προσθέτοντας ότι η πιθανή ανταλλαγή δεν θα περιλαμβάνει άλλες ομάδες, αφού θα πρόκειται για απευθείας συμφωνία ανάμεσα στους Μπακς και σε έναν από τους δύο ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς
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