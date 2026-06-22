Έτοιμη να γίνει πραγματικότητα η ανταλλαγή-βόμβα του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Όπως ανέφερε ο πασίγνωστος και έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, το πολυαναμενόμενο trade αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και πριν από το Draft του ΝΒΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη 23/6.

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Μπακς βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών τους με Μαϊάμι Χιτ και Μπόστον Σέλτικς, με τις δύο αυτές ομάδες να είναι τα μεγάλα φαβορί για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Greek Freak!

«Οι δύο ομάδες είναι οι δύο προορισμοί που θέλει ο παίκτης. Σήμερα ή αύριο θα γίνει η ανταλλαγή, με μία από τις δύο ομάδες, εκτός απροόπτου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σαράνια, προσθέτοντας ότι η πιθανή ανταλλαγή δεν θα περιλαμβάνει άλλες ομάδες, αφού θα πρόκειται για απευθείας συμφωνία ανάμεσα στους Μπακς και σε έναν από τους δύο ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Shams on potential Giannis trade:



"Sources tell me a trade and a resolution is coming for the Milwaukee Bucks with Giannis Antetokounmpo before the NBA Draft."



Heat, Celtics are finalists and trade will be a 2-team deal, per @ShamsCharania.pic.twitter.com/U7Ori9A4NF — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 22, 2026

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