Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ προσήχθησαν το Σάββατο στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, διότι η γενειάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια, βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι αρχές των Ταλιμπάν, είπαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγές από οργανώσεις αρωγής.

Αυτά τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν «διότι είχαν κόψει ή ξυρίσει τα γένια τους», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του AFP.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα κέντρο υποδοχής που βρίσκεται στον συνοριακό σταθμό Ισλάμ Καλά, στα σύνορα με το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα μηνύματα, που κοινοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με ένα τρίτο μέλος, συνολικά «20 άνθρωποι» προσήχθησαν. Αυτές οι πηγές μίλησαν υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας.

Ορισμένοι από τους προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι την ίδια ημέρα, άλλοι την επομένη, σύμφωνα με τα εσωτερικά μηνύματα του ΔΟΜ.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ούτε ο ΔΟΜ ούτε το υπουργείο για τη Διάδοση των Ηθών και την πρόληψη της Ανηθικότητας θέλησαν να σχολιάσουν σχετικά.

Οι αρχές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία από τον Αύγουστο του 2021, κυβερνούν βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του ισλαμικού νόμου, που απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν γένια «πυκνότερα από τη γροθιά τους».

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Ζιαουντίν Ταΐμπ, επιβεβαίωσε εντούτοις στο AFP πως «κανένα μέλος ΜΚΟ δεν συνελήφθη ούτε φυλακίστηκε». Αντιθέτως, πέντε δημόσιοι λειτουργοί συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: skai.gr

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