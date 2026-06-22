Το πρώτο βήμα για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» - Πάνω από 50.000 η χωρητικότητα

Έγινε το πρώτο βήμα για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο έχει στα σκαριά ο Ολυμπιακός. Οι τεχνικοί Σύμβουλοι της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και οι αρχιτέκτονες του συλλόγου παρουσίασαν τα σχέδια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο.

Αναλυτικά η ενημέρωση

Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του Συλλόγου παρουσίασαν τα Σχέδια του Νέου Καραϊσκάκη.



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ κάνει το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Ιστορία του ΟΣΦΠ και του Πειραιά, το «Νέο Καραϊσκάκη». Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο που αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Θρύλου του ελληνικού Αθλητισμού.



Επί της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοί σύμβουλοι και Αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα ο Ναός του Ποδοσφαίρου.



Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).



Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραισκάκης» το οποίο σε αντίθεση με όσα έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.



Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.



• Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

• Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

• Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

• ?Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

• ?Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

•ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών (νεα κλιμακοστασια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ)

•Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

* Η πρόταση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

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