Οι Ταλιμπάν έρχονται στην ΕΕ: Το Βέλγιο εξέδωσε 5 βίζες σε αντιπροσωπεία για σύνοδο σχετικά με τη μετανάστευση

Το Βέλγιο εξέδωσε πέντε βίζες σε μια αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν για να συμμετάσχει σε σύνοδο της ΕΕ για τη μετανάστευση στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
«Πρόκειται για βίζες με περιορισμένη εδαφική ισχύ και περιορισμένη διάρκεια: ισχύουν μόνο για το Βέλγιο… και μόνο για μία ημέρα», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος του βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν θα γνωστοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.
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