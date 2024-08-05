Παρασκηνιακές επαφές ΗΠΑ με Ιράν;

Ο τουρκικός Τύπος αναφέρεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στο Ιράν. Η Τουρκία μέρος ενός μεγαλύτερου πολέμου;

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η τουρκική κοινωνία τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή που πλέον αγγίζουν τα σύνορά της. Σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Ερντογάν με κεντρικό θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ εμφανίζονται βέβαιες ότι το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ και μάλιστα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φέρεται να ενημέρωσε τους ομολόγους του της ομάδας των G7 ότι η ιρανική επίθεση μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα.



Στο μεταξύ ο σημερινός τουρκικός Τύπος αναφέρεται σε μυστική επίσκεψη την περασμένη Πέμπτη αμερικανικής αντιπροσωπείας που μετέβη κρυφά στο Ιράν μέσω Τουρκίας. Στη συνάντηση με τους Ιρανούς, οι Αμερικανοί φέρεται να προειδοποίησαν για τις πολεμοχαρείς προθέσεις του Νετανιάχου.

Την είδηση-βόμβα δημοσίευσε αρχικά η εφημερίδα Al-Jeridah του Κουβέιτ επικαλούμενη υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την εφημερίδα η αμερικανική αντιπροσωπεία μετέβη στην Τεχεράνη με ιδιωτικό τζετ και αξιωματούχοι από τις δύο χώρες πραγματοποίησαν συνάντηση δύο ωρών. Οι Αμερικανοί φέρονται να είπαν στους Ιρανούς ότι ο Νετανιάχου θέλει έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Θέλει να καταστρέψει το Ιράν και μοιράστηκε τα πολεμικά του σχέδια με το εβραϊκό λόμπι κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.



Ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στους συνομιλητές του ότι ήταν καιρός για έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα εμπλέκει όχι μόνο το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και όλες οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Και ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος και καθίσουν ξανά στο τραπέζι, όλοι θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ.

Το άρθρο της κουβετιανής εφημερίδας προσθέτει ότι οι Αμερικανοί δήλωσαν στην ιρανική αντιπροσωπεία ότι η διοίκηση του Λευκού Οίκου δεν θέλει να πολεμήσει το Ιράν, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με τον Νετανιάχου και ότι πρέπει να υπερασπιστούν το Ισραήλ εάν το Ιράν επιτεθεί, αλλά δεν θέλουν έναν μεγάλο πόλεμο από την Τεχεράνη. Με νωπή ακόμη τη δήλωση του Τούρκου προέδρου ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εισβάλει στο Ισραήλ, υπάρχει έντονη ανησυχία για το κατά πόσο οι τελευταίες εξελίξεις μπορούν να εμπλέξουν την Άγκυρα σε μια αντιπαράθεση με το Ισραήλ που δεν θα περιορίζεται μόνο στα λόγια.





