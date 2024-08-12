Βρετανία: 12χρονος ομολόγησε τη συμμετοχή στα ακροδεξιά επεισόδια

Ένα αγόρι 12 ετών, που θεωρείται ο μικρότερος σε ηλικία ύποπτος για συμμετοχή στις πρόσφατες ταραχές που συγκλόνισαν το Ηνωμένο Βασίλειο, ομολόγησε σήμερα ενώπιον δικαστή ότι επιδόθηκε σε βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια δύο αντιμεταναστευτικών συγκεντρώσεων στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία.

Το παιδί δήλωσε ένοχο ενώπιον δικαστηρίου του Μάντσεστερ ότι συμμετείχε στην επίθεση με πέτρες εναντίον ενός λεωφορείου, μπροστά από ξενοδοχείο το οποίο φιλοξενούσε μετανάστες, την 31η Ιουλίου, κατόπιν έσπασε τη βιτρίνα ενός καταστήματος ηλεκτρονικών τσιγάρων και πέταξε αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας την 3η Αυγούστου.

Καθώς παραδέχθηκε την ενοχή του, θα του ανακοινωθεί η ποινή του σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς δίκη και θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της ανακοίνωσης.

Αν και τα ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά βίαια επεισόδια που συντάραξαν τη χώρα έχουν κοπάσει εδώ και μια εβδομάδα, εκατοντάδες ταραξίες και αυτουργοί δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο που κρίθηκαν πως υποκινούσαν το μίσος συνεχίζουν να οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίων.

Μεταξύ αυτών, πολλοί ανήλικοι, έφηβοι, όπως το παιδί που οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Μάντσεστερ, η υπόθεση του οποίου κρίθηκε «πολύ σοβαρή» από τη δικαστή Τζόαν Χερστ δεδομένης της συμμετοχής του σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Ένας δεύτερος 12χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Λίβερπουλ (βορειοδυτικά) για συμμετοχή σε βίαιες ενέργειες.

Ο Άντι Πρέστον, δήμαρχος του Μίντλεσμπρο (βορειοανατολικά), όπου εκτυλίχθηκαν οι ταραχές, είπε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι «το 90% των ζημιών προκλήθηκαν από νεαρούς, λευκούς Βρετανούς που ήθελαν να νιώσουν έξαψη και την αδρεναλίνη τους να εκτοξευτεί στα ύψη (…) χωρίς κάποιο ιδεολογικό κίνητρο».

Συνολικά, περισσότεροι από 900 άνθρωποι συνελήφθησαν και σε 450 απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά τις ταραχές, κατά τις οποίες στοχοθετήθηκαν κυρίως τεμένη και κέντρα φιλοξενίας μεταναστών μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με την καταγωγή του υπόπτου της επίθεσης με μαχαίρι, κατά την οποία σκοτώθηκαν 3 κοριτσάκια την 29η Ιουλίου στο Σάουθπορτ (βορειοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

