Χάρκοβο: Οι ρωσικές επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες έχουν μειωθεί απότομα

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μειώσει τον αριθμό των επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στους παραμεθόριους οικισμούς στην νοτιανατολική περιοχή του Χαρκόβου της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ τα στρατεύματα της Μόσχας μάχονται προσπαθώντας να αποκρούσουν τη συνοριακή επίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ.

Η Ρωσία εδώ και καιρό σφυροκοπά τα ουκρανικά χωριά που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το πυροβολικό και ιδιαίτερα καταστροφικές κατευθυνόμενες βόμβες. Ενέτεινε τις επιθέσεις της στην περιοχή του Χαρκόβου τον Μάιο, όταν τα στρατεύματα της Μόσχας άνοιξαν ένα νέο μέτωπο στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

«Παρατηρούμε μια απότομη μείωση στις επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες τις τελευταίες ημέρες. Εάν η περιοχή των συνόρων έβλεπε 30 έως 60 επιδρομές με κατευθυνόμενες βόμβες την ημέρα, σήμερα δεν είναι περισσότερες από 10», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο κυβερνήτης Όλεγκ Σινεχούμποφ.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές και γι αυτόν τον λόγο οι αρχές σχεδιάζουν να εντείνουν τους κανόνες απαγόρευσης της κυκλοφορίας για περίπου 100 οικισμούς κοντά στα σύνορα και στη γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους ή πολιτικές υποδομές κατά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματισθεί από τις επιθέσεις της.

Την ίδια στιγμή, οι περιφερειακές αρχές στη γειτονική περιοχή Σούμι, που είναι δίπλα στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, ανέφεραν έναν άνευ προηγουμένου αριθμό αεροπορικών επιδρομών μετά την έναρξη της μεγαλύτερης εισβολής εντός της Ρωσίας κατά την διάρκεια του πλήρους κλίμακας πολέμου που συνεχίζεται 29 και πλέον μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.