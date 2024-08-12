Οι ΗΠΑ στέλνουν πυρηνικό υποβρύχιο και νέο αεροπλανοφόρο στην περιοχή

Με το κλίμα στη Μέση Ανατολή να δείχνει ολοένα και πιο τεταμένο, η αποστολή ενός πυρηνικού υποβρύχιου μοιάζει να εκτοξεύει το «θερμόμετρο της έντασης» στα ύψη.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε αφενός το πυρηνικό υποβρύχιο USS Georgia κλάσης Ohio, που περιλαμβάνει τα 18 μεγαλύτερα πυρηνοκίνητα του στόλου των ΗΠΑ, να κατευθυνθεί στην περιοχή και αφετέρου το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που μεταφέρει μαχητικά F-35C να επισπεύσει τη μετάβασή του εκεί, για να αντικαταστήσει το USS Theodore Roosevelt που βρίσκται εκεί μαζί με άλλα πολεμικά σκάφη συνοδείας.

Οπως συνοψίζει το BBC, η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στους φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, μετά την πρόσφατη δολοφονία ανώτερων ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Σηματοδοτεί δε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν το Ισραήλ σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ιράν με τον κ. Όστιν να λέει ότι οι ΗΠΑ «θα κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια» για να υπερασπιστούν τον σύμμαχό τους.

Το Ιράν παρακολουθείται στενά προκειμένουν να διαπιστωθεί έγκαιρα οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με το πώς και πότε θα μπορούσε να απαντήσει στη δολοφονία του κορυφαίου πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου.

Οι Ιρανοί κατηγόρησαν το Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγιε στο έδαφός τους και ορκίστηκαν να τιμωρήσουν.

Το Ισραήλ δεν έλαβε θέση, αλλά πιστεύεται ευρέως ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία.

Παραμένει ασαφές ποια «τιμωρία» θα μπορούσε να επιλέξει εν τέλει το Ιράν

Πάντως, το Ισραήλ θα μπορούσε να γίνει στόχος θα από τη Χεζμπολάχ, την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή και το πολιτικό κίνημα στον Λίβανο καθώς εκτός των άλλων υπάρχει «δέσμευση» πως θα απαντήσουν στο Ισραήλ για τη δολοφονία του ανώτερου διοικητή Fuad Shukr, που συνέβη λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του κ. Haniyeh, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο καθηγητής Mehran Kamrava, από το Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ, είπε ότι η δημόσια αποστολή ενός υποβρυχίου από τις ΗΠΑ προφανώς στοχεύεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας κατά του Ιράν και της Χεζμπολά».

Ωστόσο, εκτίμησε πως, «μπορεί να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το Ιράν πράγματι ετοιμάζει κάτι και πρόκειται να χτυπήσει».

Πηγή: skai.gr

