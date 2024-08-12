Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στο AFP ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι 75 από τους 93 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στην Λωρίδα της Γάζας στο οποίο ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι σκότωσε 31 παλαιστίνιους μαχητές.

«Υπήρξαν 93 νεκροί στο σχολείο αλ-Ταμπίν, ανάμεσά τους ένδεκα παιδιά και έξι γυναίκες, και από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί 75 και έχουμε τα ονόματά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Αμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

«Οι υπόλοιποι δεν έχουν ταυτοποιηθεί διότι τα πτώματα είναι διαμελισμένα, άλλοι έχουν απανθρακωθεί από την σφοδρότητα του βομβαρδισμού», πρόσθεσε.

Ο γιατρός Αχμάντ Αλιούα στα Επείγοντα του νοσοκομείου Αλ-Αχλι, που υποδέχθηκε τα θύματα, επιβεβαιώνει τον απολογισμό αυτόν.

«Υπάρχουν ακόμη πτώματα που είναι πολύ παραμορφωμένα για να αναγνωρισθούν. Εξάλλου, υπάρχουν οικογένειες που μετακινήθηκαν προς νότον και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα πως έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής «31 μαχητές» της Χαμάς και της οργάνωσης ισλαμικός Τζιχάντ που «εξοντώθηκαν» από το πλήγμα του Σαββάτου κατά του σχολείου που στέγαζε πρόσφυγες.

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος δημοσίευσε το Σάββατο τα ονόματα και τις φωτογραφίες 10 ανδρών που παρουσίασε ως μαχητές των δύο παλαιστινιακών οργανώσεων, δημοσίευσε και νέα ανακοίνωση με άλλα 12 ονόματα και φωτογραφίες.

Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των απολογισμών αυτών από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

