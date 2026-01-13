Την τρομακτική στιγμή που μια τουρίστρια δαγκώνεται από έναν καρχαρία, ο οποίος προσπάθησε να τη σύρει στα σκοτεινά βάθη του ωκεανού, παρουσιάζει βίντεο.



Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας, και δείχνει την Ταϊάνε Νταλάζεν να κάνει snorkeling με φίλους, περιτριγυρισμένη από την γαλήνια ομορφιά του αρχιπελάγους Φερνάντο ντε Νορόνια στο Περναμπούκο.



Εκατοντάδες πολύχρωμα ψάρια και άλλη θαλάσσια ζωή στροβιλίζονται γύρω της, χωρίς να δίνουν καμία ένδειξη για τον επικείμενο κίνδυνο.



Η 36χρονη δικηγόρος απολάμβανε τις διακοπές της σε μια περιοχή όπου οι τουρίστες συχνά πλησιάζουν καρχαρίες.



Η Νταλάζεν μπορεί να φανεί να κολυμπάει ανάποδα, μαγεμένη καθώς αρκετοί καρχαρίες γλιστρούν γύρω της.





Ξαφνικά, η ηρεμία μεταβάλλεται σε χάος. Ένας καρχαρίας τη δαγκώνει στον μηρό. Η γυναίκα παλεύει απελπισμένα να απελευθερωθεί, καθώς ο καρχαρίας προσπάθησε να την τραβήξει.



Ως εκ θαύματος η 37χρονη κατάφερε να ξεφύγει μόνο με ελαφρά τραύματα.



Η Νταλάζεν ήταν με δύο φίλους και έναν ξεναγό όταν συνέβη το περιστατικό. Αργότερα είπε ότι ο ξεναγός ενήργησε γρήγορα για να διασφαλίσει ότι το ζώο θα την απελευθερώσει.



«Ο ξεναγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει να φύγω».



Μόλις βγήκε από το νερό, η Νταλάζεν βοηθήθηκε από τον ξεναγό της και τους ντόπιους ψαράδες.



Η φίλη της, δερματολόγος Καρολάιν Περέιρα, παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, καθαρίζοντας τις πληγές για να αποτρέψει τη μόλυνση.



Πηγή: skai.gr

