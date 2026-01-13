Η έφεση της Μαρίν Λεπέν, του κόμματός της Εθνικός Συναγερμός και άλλων 11 κατηγορουμένων αρχίζει σήμερα στο Παρίσι: η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς παίζει σ' αυτήν την εκλογιμότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027 και γενικότερα το πολιτικό μέλλον της.

Η Λεπέν - τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας - είχε καταδικασθεί το Μάρτιο για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση (δύο από τα οποία είναι χωρίς αναστολή, με ηλεκτρονικό βραχιόλι) 100.000 ευρώ πρόστιμο και κυρίως πέντε χρόνια άρσης της εκλογιμότητάς της με άμεση ισχύ, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, όπως η προεδρία, ή, σε περίπτωση διάλυσης της βουλής, σε εκ νέου εκλογή της ως βουλευτή.

Η ακροαματική συνεδρίαση για την εκδίκαση της έφεσης πρόκειται να αρχίσει στις 13:30 (τοπική ώρα, 14:30 ώρα Ελλάδας) και η δίκη θα διεξαχθεί θεωρητικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου στο δικαστικό μέγαρο που βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Η απόφαση αναμένεται το καλοκαίρι.

Η Λεπέν είχε κριθεί πρωτοδίκως ένοχη ότι από το 2004 ως το 2016 εγκαθίδρυσε ένα «σύστημα» υπεξαίρεσης των χρημάτων που καταβάλλονται από το Ευρωκοινοβούλιο στους ευρωβουλευτές για να αμείβουν τους βοηθούς τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Για τους κατηγόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι εν λόγω βοηθοί εργάζονταν στην πραγματικότητα μόνο για το κόμμα Εθνικό Μέτωπο (FN, έχει μετονομασθεί σε Εθνικό Συναγερμό, RN) ή για τους ηγέτες του.

Το δικαστήριο υπολόγισε τη βλάβη σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ, μετά την επιστροφή 1,1 εκατομμυρίου ευρώ από ένα μέρος των 25 κατηγορουμένων. Έφεση έχουν ασκήσει μόνο 12 κατηγορούμενοι, καθώς και το κόμμα.

Το στοίχημα για την Λεπέν

Για να ανοίξει το δρόμο της προς τις προεδρικές εκλογές, η επικεφαλής των βουλευτών του Εθνικού Συναγερμού (RN) πρέπει να πετύχει την απαλλαγή της ή να της επιβληθεί μια μικρότερη ποινή άρσης της εκλογιμότητάς της.



«Ελπίζω ότι θα μπορέσω να πείσω τους δικαστές για την αθωότητά μου», δήλωσε χθες, Δευτέρα, η Μαρίν Λεπέν στο περιθώριο συνάντησης του προέδρου του RN Ζορντάν Μπαρντελά με δημοσιογράφους. Με «ένα μόνο υπερασπιστικό άξονα: να πω την αλήθεια» και «με την ελπίδα να ακουστώ καλύτερα».

Όμως η επικεφαλής της ομάδας των βουλευτών του RN στη βουλή μπορεί αυτή τη φορά, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντός της, να επιμείνει περισσότερο στο επιχείρημα ότι «δεν είχε την πρόθεση» να διαπράξει τα αδικήματα που της καταλογίζονται, παρά να τα αρνηθεί συνολικά.

Μολονότι η Μαρίν Λεπέν δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να απαλλαγεί, μια δήλωση ενοχής δεν θα την εμπόδιζε απαραιτήτως να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, υπό ένα διπλό όρο: ενδεχόμενη ποινή άρσης της εκλογιμότητάς της να είναι μικρότερη των δύο ετών και οι δικαστές να την απαλλάξουν από την καταδίκη της να φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι, κάτι που θεωρείται ασυμβίβαστο με τη δυνατότητα να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία.

Η ίδια έχει δηλώσει πως η απόφαση του εφετείου θα καθορίσει το μέλλον της, χωρίς να περιμένει ενδεχόμενη προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, παρόλο που το εν λόγω κορυφαίο δικαστήριο θα μπορούσε να αποφανθεί, αν γινόταν προσφυγή σ' αυτό, πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027.

Εννέα μήνες μετά την καταδίκη της, η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη δει να επιδεινώνεται η δημόσια εικόνα της στην κοινή γνώμη, καθώς έχει επικρατήσει ως πιθανότερη η ιδέα να αντικατασταθεί, ως υποψήφια για την προεδρία, από τον Ζορντάν Μπαρντελά.

Σε δημοσκόπηση για την εφημερίδα Le Monde και την επιθεώρηση L'Hémicycle που κυκλοφόρησε την Κυριακή, 49% των Γάλλων εκτιμούν ότι, από τους δύο ηγέτες της ακροδεξιάς, ο πρόεδρος του RN είναι αυτός που «έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές», έναντι 16% που πιστεύουν το ίδιο για την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιστορικής φυσιογνωμίας της γαλλικής ακροδεξιάς.

Το 30% των ερωτηθέντων πιστεύει επίσης ότι ο Μπαρντελά θα ήταν «καλύτερος πρόεδρος της Δημοκρατίας» από τη μέντορά του, ενώ 22% πιστεύουν το αντίθετο.

Σε κάθε περίπτωση, φέτος το φθινόπωρο η Μαρίν Λεπέν είχε υπενθυμίσει πως είναι «σίγουρο και βέβαιο» ότι θα είναι και πάλι υποψήφια για την προεδρία «εφόσον μπορεί να θέσει υποψηφιότητα», παραδεχόμενη ωστόσο ότι, αν αυτό δεν συμβεί, «ο Ζορντάν Μπαρντελά μπορεί να κερδίσει στη θέση της».

