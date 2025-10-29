Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της φονικής αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του συνηγόρου του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν είναι και 4 αστυνομικοί.

🇧🇷 Rio de Janeiro is on lockdown: 64 killed and 81 arrested in Brazil's largest-ever anti-cartel operation



A massive police operation against the far-left Comando Vermelho (Red Command) cartel in Rio de Janeiro state lasted through the night.



The city is now under lockdown.… pic.twitter.com/zJy8vlXdGz October 29, 2025

Η αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος έγινε χθες στην πολιτεία του Ρίο και σύμφωνα με την αστυνομία έχουν συλληφθεί 113.

Περισσότερα από 40 πτώματα κείτονταν νωρίς σήμερα το πρωί σε δρόμο του συμπλέγματος από φαβέλες Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

Τα πτώματα μετέφεραν στο δρόμο οι κάτοικοι που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά την επιχείρηση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διοργανώσεις που συνδέονται με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας συνόδου των δημάρχων του δικτύου C40 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της τελετής απονομής του βραβείου Earthshot που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας.

🇧🇷 A war has erupted between authorities and drug cartels in Brazil — dozens killed in the country’s largest armed confrontation in decades



In Rio de Janeiro, around 2,500 police officers and special forces stormed areas near the international airport — key strongholds of the… pic.twitter.com/fcn7XXMAAM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025

Η αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ενόψει σημαντικών διοργανώσεων στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.

