Πάνω από 100 οι νεκροί στην αιματηρή αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διοργανώσεις που συνδέονται με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα

Rio de Janeiro, Brazil

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της φονικής αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο του συνηγόρου του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν είναι και 4 αστυνομικοί.

Η αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος έγινε χθες στην πολιτεία του Ρίο και σύμφωνα με την αστυνομία έχουν συλληφθεί 113.

Περισσότερα από 40 πτώματα κείτονταν νωρίς σήμερα το πρωί σε δρόμο του συμπλέγματος από φαβέλες Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters.

Βραζιλία

Τα πτώματα μετέφεραν στο δρόμο οι κάτοικοι που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά την επιχείρηση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Rio de Janeiro, Brazil

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διοργανώσεις που συνδέονται με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας συνόδου των δημάρχων του δικτύου C40 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της τελετής απονομής του βραβείου Earthshot που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας.

Η αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ενόψει σημαντικών διοργανώσεων στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.

