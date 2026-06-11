Το «The Floor» βρίσκεται ένα επεισόδιο μακριά από τον τελικό του τρίτου κύκλου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00, οι 20 εναπομείναντες παίκτες παίρνουν θέση στην αρένα και ετοιμάζονται να δώσουν τις μεγαλύτερες μάχες, με έναν στόχο: να εξασφαλίσουν την παραμονή τους μέχρι το τέλος και ένας από αυτούς να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Στον τελικό του προηγούμενου επεισοδίου, ο Παναγιώτης (39 τετράγωνα) και ο Λευτέρης (18 τετράγωνα) αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Τι ώρα είναι;». Νικητής, για τρίτη φορά, αναδείχθηκε ο Λευτέρης και τα συνολικά του κέρδη έφθασαν τις 6.000 ευρώ! Η κορυφαία πεντάδα παικτών, πέρα από τους δύο άντρες, που διατηρούν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα, συμπληρώνεται από τους: Μάκη (13 τετράγωνα), Βίκυ (5 τετράγωνα) και Γιάννη Σ. (4 τετράγωνα).

Στην «τελευταία στροφή» πριν την τελική ευθεία, κάθε κίνηση μετράει και η στρατηγική καθορίζει τα πάντα! Γι’ αυτό και ο Στέλιος, νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του προηγούμενου επεισοδίου, πρέπει να είναι προσεκτικός στην επιλογή του: θα αντιμετωπίσει τον Παναγιώτη, τον κυρίαρχο του «The Floor», ή θα παραμείνει στη... γωνία του και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια του;

Η τυχαία επιλογή φωτίζει το τετράγωνο ενός νέου παίκτη, ο οποίος προκαλεί ένα από τα μεγάλα φαβορί στην κατηγορία που πολλοί φοβούνται: στη «Ζωγραφική». Θα καταφέρει να «κλέψει» τα τετράγωνα του αντιπάλου του σε αυτή την δυνατή μονομαχία;

Ακολουθούν πολλές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με νέους παίκτες να έρχονται στο προσκήνιο. Επιδιώκουν με κάθε τρόπο να γίνουν τα απόλυτα... αφεντικά του «The Floor», άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι!

Μόνο 10 παίκτες θα εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα «εισιτήρια» για τον μεγάλο τελικό και η αγωνία ανεβαίνει! Ποιοι θα είναι αυτοί και ποιοι θα διεκδικήσουν τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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