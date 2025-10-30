Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα έστειλε σήμερα ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για συντονισμένη δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών, στον απόηχο της πολύνεκρης αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουθήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Απαιτείται συντονισμένη δράση που να στοχεύει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς, παιδιά και αθώες οικογένειες», τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 132 άνθρωποι, έγινε γνωστό από αξιωματούχους χθες Τετάρτη, αφού κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες πτώματα που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ο απολογισμός από το γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου του Ρίο είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Τρίτη, όταν οι πολιτειακές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί. Οι έφοδοι είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

