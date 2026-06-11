Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή Αγία Σκέπη Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, 59χρονος προκάλεσε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:04 και έκαψε περίπου 70 τ.μ. ξηρής βλάστησης. Ο 59χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.320,30 ευρώ.

Επιπλέον,στην Αετοκορυφή του δήμου Σαπών Ροδόπης, 50χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία του. Από τη φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κάηκαν έξι στρέμματα γεωργικής έκτασης ενώ ο 50χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τέλος, στο 1ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού Λιβαδειάς - Αράχωβας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, 39χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.668,35 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους έως και τις 10 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 411 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 405.895,07 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 81 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, «κατά την αντιπυρική περίοδο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε εργασία στην ύπαιθρο, καθώς ακόμη και ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή», ενώ επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις εφαρμόζονται άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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