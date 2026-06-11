Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις πρόσφατες παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες.

Όπως αναφέρει, οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι «έκλεισαν τον κύκλο τους», χωρίς – κατά τον ίδιο – να υπάρχει ανάληψη πολιτικής ευθύνης ή ουσιαστική αποσαφήνιση των λόγων αποχώρησης.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει επίσης ότι επί επτά χρόνια διατηρήθηκε στη θέση του γενικού γραμματέα αρμόδιου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρόσωπο συγγενικά συνδεδεμένο με άτομα που, όπως αναφέρει, ελέγχονται για εμπλοκή σε κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων πληρωμών στις πολεοδομίες.

Επισημαίνει, επίσης, πως η κυβέρνηση από τη μία προβάλλει την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση, ενώ από την άλλη «ανέχεται τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος» και παραμένει, όπως σημειώνει, «βαριά εκτεθειμένη».

Όλη η ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά:

Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις γενικών γραμματέων που λαμβάνουν χώρα υπό τον θόρυβο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες, με το επιχείρημα ότι ...έκλεισαν τον κύκλο τους.

Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Κανείς δε φταίει, τίποτα δεν έγινε.

Επί επτά χρόνια διατηρούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες.

Η κυβέρνηση που "πουλάει" την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και τη διοικητική μεταρρύθμιση αλλά ανέχεται τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος, είναι βαριά εκτεθειμένη.

Αντί για μεταρρυθμίσεις, είχε δημιουργηθεί βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος.

Πηγή: skai.gr

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