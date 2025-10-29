Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή που η 18χρονη ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Τουρκία

. Η ομάδα των διασωστών, 627 άτομα, συνεχίζει τις εντατικές προσπάθειες για να φτάσει σύντομα στη μητέρα και τον πατέρα της νεαρής, αλλά υπάρχουν δυσκολίες

Τουρκία: Η 18χρονη ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας - Βίντεο

Τις συγκινητικές στιγμές που η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη, καταγράφηκαν σε κάμερα. Η ομάδα των διασωστών, 627 άτομα, συνεχίζει τις εντατικές προσπάθειες για να φτάσει το συντομότερο δυνατό στη μητέρα και τον πατέρα της νεαρής, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. 

«Στο Γκεμπζέ, δυστυχώς, βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός αγοριού στα συντρίμμια του κτιρίου» επιβεβαίωσε νωρίτερα από τον τόπο της τραγωδίας ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς. Η δεύτερη σορός δεν είναι ακόμα γνωστό σε ποιον ανήκει. 

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου είναι προς το παρόν άγνωστη. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπαινίχθηκε ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση.

