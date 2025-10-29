Τουρκία: Η 18χρονη ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας - Βίντεο

Τις συγκινητικές στιγμές που η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίρ ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη, καταγράφηκαν σε κάμερα. Η ομάδα των διασωστών, 627 άτομα, συνεχίζει τις εντατικές προσπάθειες για να φτάσει το συντομότερο δυνατό στη μητέρα και τον πατέρα της νεαρής, αλλά υπάρχουν δυσκολίες.

Dilara Bilir'in #Gebze’de çöken binanın enkazından sağ çıkarıldığı anlar kamerada.



627 kişilik ekip anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.https://t.co/2xD4XM2kVP pic.twitter.com/EglmpN3VNN October 29, 2025

«Στο Γκεμπζέ, δυστυχώς, βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός αγοριού στα συντρίμμια του κτιρίου» επιβεβαίωσε νωρίτερα από τον τόπο της τραγωδίας ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς. Η δεύτερη σορός δεν είναι ακόμα γνωστό σε ποιον ανήκει.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου είναι προς το παρόν άγνωστη. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπαινίχθηκε ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση.

