Περισσότερα από 40 πτώματα κείτονταν νωρίς σήμερα το πρωί σε δρόμο του συμπλέγματος από φαβέλες Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters, μια ημέρα μετά τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσαν χθες ότι τουλάχιστον 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα νεότερος απολογισμός.

Τα πτώματα μετέφεραν στο δρόμο οι κάτοικοι που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά την επιχείρηση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διοργανώσεις που συνδέονται με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας συνόδου των δημάρχων του δικτύου C40 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της τελετής απονομής του βραβείου Earthshot που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας.

Η αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ενόψει σημαντικών διοργανώσεων στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.